Weil am Rhein Impf- und Testzentren werden vorbereitet

Schon jetzt wird in Weil am Rhein in den Kindertagesstätten und in Schulen getestet. Nun soll auch den Bürgern das kostenlose Testangebot unterbreitet werden, wie Hauptamtsleiterin Annette Huber am Dienstagmittag bei einem Pressegespräch erläuterte. Rund 10 000 Corona-Tests stehen für Weil am Rhein aus der Notreserve des Landes zur Verfügung. Sobald klar sei, wie schnell diese verbraucht werden und wie groß der Ansturm auf die Test ist, werde nachgeordert.