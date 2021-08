Weil am Rhein. In Weil werden weitere „Pop-Up“-Impfungen ohne Termin im August und September angeboten. An folgenden Orten wird das mobile Impfteam bereit stehen: Mittwoch, 25. August, von 9 bis 13 Uhr auf dem Hüninger Platz in Friedlingen (alle Impfstoffe sind verfügbar) Freitag, 27. August, von 14 bis 18 Uhr Impfaktionen am Hieber-Markt in Weil am Rhein Mittwoch, 22. September, von 9 bis 13 Uhr auf dem Hüninger Platz in Friedlingen (alle Impfstoffe sind verfügbar)