Ein 77-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch innerhalb von 25 Minuten zwei Verkehrsunfälle verursacht, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei. Zunächst fuhr der 77-Jährige gegen 20.03 Uhr mit seinem Auto frontal gegen eine geschlossene Schranke, welche sich in der Charles-Eames-Straße auf einem Campus befindet. Der Mann fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfallhergang wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Gegen 20.28 Uhr befuhr der 77-Jährige die Bühlstraße und bog nach links in die Müllheimer Straße ab. Dabei übersah er eine bevorrechtigte 50-jährige Autofahrerin, welche die Müllheimer Straße in Richtung Haltingen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Es wurde niemand verletzt. Das Auto des 77-jährigen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.