Weil am Rhein: In 65 Jahren viel zusammen gestemmt und erlebt

Ernst Hofer stammt aus dem Sudetenland und kam als Heimatvertriebener nach Tannenkirch. Als gelernter Stricker war er zunächst in der Kanderner Strickerei Scheurer (Medima-Werke Karl Scheurer) beschäftigt. Täglich fuhr er viermal von Tannenkirch nach Tegernau zur Arbeitsstelle. Später erlernte er den Beruf des Streichgarnspinners und -strickers. Sechs Jahre dauerte die Ausbildung. Nach dem Wechsel in die Tuchfabrik begegnete er seiner zukünftigen Frau. Aufgefallen ist ihm zuerst ihr schöner Pferdeschwanz. Die beiden kamen sich näher und heirateten am 27. August 1959. 1962 baute das Paar ein Haus in Haltingen auf dem Grundstück der Eltern von Friederike Hofer, wofür sie eine Schüre abrissen. Viele der notwendigen Arbeiten am Haus hat Ernst Hofer selbst erledigt. Dort haben sie ihre vier Kinder großgezogen.