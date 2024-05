Bundesweit um Interessenten geworben

„Wir sind uns nach der ersten Kontaktaufnahme schnell einig geworden und waren sofort auf einer Wellenlänge“, sagt Markus Bucher, der zuvor für die leer stehenden Räume im Erd- und Untergeschoss seiner Immobilie bundesweit warb und 100 Filialisten kontaktiert hatte. „Mir wurde schnell klar, dass ich keinen Einzelhändler bekommen werde, der auf Laufkundschaft und spontane Kundenfrequenz angewiesen ist“, machte der Haltinger Geschäftsmann die Erfahrung. Dagegen brachte sein vor dem Laden aufgehängtes Transparent den gewünschten Erfolg. Als nämlich Mitglieder der Familie Al Hashimi, die wegen ihrer wachsenden Kundschaft in der Schweiz und Frankreich eine Ladenfläche im Dreiländereck suchten, durch Haltingen fuhren, war die Suche schnell beendet.

Vom einzelnen Sofa bis zur kompletten Wohnzimmereinrichtung

Omar Al Hashimi, Chef des Familienunternehmens mit derzeit rund 20 Mitarbeitern, sowie sein Bruder Firas und die Söhne Ali, Mohammed und Ahmed sind seit 2017 selbstständig. Mit einem Lebensmittelladen in Waldkirch fing es an, dann folgte 2019 die Spedition in Freiburg, und im vergangenen Jahr erfolgte der Einstieg ins Möbelgeschäft. Die Familie vertreibt dank Internet ihre Möbelstücke. Einrichtungsgegenstände und Dekoartikel aus dem türkischen und arabischen Raum europaweit. „Wir liefern vom einzelnen Sofa bis zur kompletten Wohnzimmereinrichtung überall hin und montieren auch vor Ort“, sagt Ali Al Hashimi mit dem Hinweis, dass den Firmenbetreibern der direkte Kontakt und die Betreuung der Kunden wichtig sei. Auf Wunsch seien auch individuelle Anfertigungen möglich. Die Firma „Al Hashimi Möbel“ lässt ihre Möbelstücke in der Türkei produzieren. In naher Zukunft plant die Unternehmerfamilie ein weiteres Ladengeschäft in London.