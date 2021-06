Weil am Rhein In den Kirchen wird wieder gesungen – aber nur mit Maske

In den katholischen Gottesdiensten wurde am Sonntag noch nicht gesungen. „Die Gottesdienste am Samstag und Sonntag sind bei uns gleich“, deshalb wurde noch gewartet. Außerdem galt es für Möller, noch ein Detail der Verordnung zu klären. Gestern Abend bei der letzten Maiandacht durften die Stimmen dann wieder erklingen. Aber auch Möller macht deutlich, dass die Mund-Nasen-Masken weiterhin getragen werden müssen, so wie auch die AHA-Regeln weiterhin Gültigkeit haben. Damit sei das Singen schwieriger. „Ich glaube, daran denken viele noch nicht. Bei der Auswahl der Lieder müssen wir darauf achten, dass diese nicht zu viele Strophen haben und nicht zu viele Atemeinsätze.“ Aber es sei eine Erleichterung. „Das Singen fehlt, auch mir.“ Und prinzipiell sei eine weitere Lockerung immer positiv, egal in welchem Bereich. „Und wie heißt es so schön: Singen ist doppeltes Gebet.“