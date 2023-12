Weil am Rhein: In den neuen Räumen angekommen

Der vom Graffiti her kommende Luetzelschwab zeigt zur Ateliereröffnung Werke, die in den vergangenen beiden Jahren entstanden sind und beschließt damit seine Ausstellungsreihe „18 Jahre in 12 Monaten“. Für den Eröffnungsabend hat der Künstler einen kurzen Schwarz- Weiß-Film am Bahnhof gedreht.