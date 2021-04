Weil am Rhein In der Moschee Kraft schöpfen

Um möglichst vielen Menschen den wichtigsten Gebetstag der Woche am Freitagnachmittag zu ermöglichen, bietet die Ditib-Moschee das „salat al-gum’a“ an zwei Terminen an: Je 90 Personen können einmal um 13.45 Uhr und um 14.30 Uhr kommen. „Wenn es zu viele Menschen werden, dann schließen wir die Moschee. Die überzähligen Besucher können im Anschluss an das Gebet noch ohne den Imam beten“, schildert Yildiz.

Abendgebete bewilligt

Im Normalfall kommen bis zu 500 Muslime in die Ditib-Moschee nach Weil am Rhein, um den Fastenmonat Ramadan zu feiern. Darunter sind auch viele Gläubige aus der Schweiz und Frankreich. Doch mit den eingeschränkten Einreise-Bestimmungen fallen schon allein die Besucher aus der Grenzregion weg. Aber auch die Angst vor dem Corona-Virus halte den ein oder anderen vom Gebet in der Moschee ab. „Wir hatten allen geschrieben, wenn es möglich ist, sollen sie Zuhause beten. Sobald die Corona-Krise vorbei ist, können sie auch wieder in die Moschee“, sagt der Vorsitzende.

Doch trotz Bitte, man möge Zuhause beten, würden noch viele zum Gebet kommen. Darum hat der Vorsitzende Bedenken wegen des Festgebets am Tag des Fastenbrechens. „Da viele Menschen kommen werden, muss ich noch mit der Stadt abklären, ob wir auf dem Sportplatz in Friedlingen feiern können.“

Auch die jüngst geltende Ausgangssperre erschwert den Muslimen den Weg in die Moschee. „Wir haben von der Stadt eine extra Bewilligung bekommen, sodass die Gläubigen von Zuhause zur Moschee und wieder zurückgehen können“, informiert Yildiz.

Im Februar hatte er das Gebetshaus für zwei Wochen geschlossen. „Wir wollten die Menschen schützen, aber daraufhin gab es Protest. Die Religion ist für die Menschen sehr wichtig“, erklärt Yildiz. Denn auch wenn die Menschen Angst haben, wollen sie „unbedingt“ kommen. Deshalb hat Yildiz die Moschee auch wieder mit Einschränkungen geöffnet: Kinder bis zwölf Jahre und ältere Menschen ab 65 Jahren dürfen nicht in die Moschee gehen. Der Vorsitzende erklärt: „Auch wenn Corona keine große Gefahr für Kinder ist, können sie das Virus verteilen. Gerade auch, weil sie viele Menschen durch den Schulunterricht treffen. Und die über 65-Jährigen gehören zur Risikogruppe.“ Yildiz räumt ein, dass vor allem die Älteren von der Entscheidung nicht begeistert sind. „Sie wollen nicht ohne die Moschee sein, bevor sie sterben.“

Gesundheit geht vor

Neben der Angst vor Corona würden sich Weiler Muslime noch immer um das Fehlen einer geeigneten muslimischen Beerdigungsstätte sorgen. Laut Yildiz fragen sie sich: Was passiert, wenn ich sterbe? „Wir wollen keinen ganzen Friedhof, sondern nur einen Bereich, wo Muslime beerdigt werden können. Jede Religion will einen eigenen Platz.“ Nach der Corona-Krise will er erneut mit der Stadt sprechen.

Wie im vergangenen Jahr werden auch dieses Jahr keine Familien von Yildiz und Imam Erdal Senturk besucht. Einzige Ausnahme: „Nur wenn es den Menschen schlecht geht und sie uns dringend brauchen, besuchen wir sie. Der Imam geht dann meistens allein vorbei und redet mit ihnen, damit sie sich besser fühlen.“

Auch die familiären Besuche untereinander sind dieses Jahr nicht möglich. „Es geht momentan nicht, dass man jeden Abend woanders isst. Die Menschen müssen lernen, mit diesem Umstand zu leben. Die Gesundheit ist das wichtigste.“