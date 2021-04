Weil am Rhein In der Zwangspause wird investiert

Bis es soweit ist, investiert Traber in die Ausstattung der Kinosäle. Das Tonsystem für räumlichen Klang, das bisher in einem der fünf Kinosäle eingerichtet war, findet sich jetzt in drei Sälen. Zudem wurde Geld in die Sicherheitsmaßnahmen investiert. „Wir haben zwei kontaktlose Ticketautomaten angeschafft, die bisher noch gar nicht zum Einsatz kamen“, legt Traber dar. „Bei uns soll sich jeder Besucher sicher fühlen, und wir sind da und bereit, wieder zu öffnen.“

Wann es aber soweit sein wird, dass die Lichtspielhäuser im Land wieder öffnen dürfen, dazu hält sich Traber mit seinen Prognosen zurück. Auf der Internetseite des Kinopalastes findet sich seit Dienstag der Hinweis, dass momentan von einer Wiedereröffnung Anfang Juni ausgegangen wird. „Ich sehe uns eher am Ende des Tunnels, was die Öffnungsschritte angeht“, ist Traber überzeugt. Es werde aber sicherlich ein Donnerstag sein, an dem die Pforten wieder aufgehen, denn an diesem Wochentag laufen traditionell neue Filme in den deutschen Kinos an.

Weiterhin werden Filmstarts verschoben

Apropos neue Filme: Wird es diese überhaupt geben, sollten die Kinos wieder aufmachen dürfen? „Es stehen noch einige Filme für Mai auf der Startliste“, sagt Traber. Letzten Endes sei man als Kinobetreiber natürlich darauf angewiesen, was einem die Filmverleiher zur Verfügung stellen würden. Fakt ist aber auch, dass potenzielle Besuchermagnete wie der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ immer wieder verschoben werden. Der Agententhriller mit Daniel Craig in der Hauptrolle gilt weiterhin als Hoffnungsträger für die darbende Kinobranche und soll nach derzeitigem Stand am 30. September in Deutschland anlaufen.

Andere als Blockbuster gehandelte Filme wie etwa die Comic-Adaption „Wonder Woman 1984“ stehen bereits auf Streamingportalen zur Verfügung, sollen aber später noch in die deutschen Kinos kommen. „Ich kenne einige Kinobetreiber, die sagen: Was gestreamt wurde, spiele ich nicht mehr“, sagt der Kinochef. Generell rechnet er damit, dass die Filmindustrie ihre Lehren aus der Pandemie ziehen wird und der Auswertungszeitraum für Filme im Kino in Zukunft kürzer wird. Das würde dann etwa bedeuten, dass ein neuer Streifen nur noch drei Wochen im Kino läuft, ehe er auf Streamingportalen für zuhause angeboten wird.

Reihe mit Filmklassikern wird fortgesetzt

Auf jeden Fall wieder aufgegriffen werden soll die Klassikerreihe, die im Kinopalast im Rheincenter Mitte Juli vergangenen Jahres mit Sergio Leones Italowestern „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1968) begonnen hat. Im Wochentakt wurden darin so unterschiedliche Filme wie Steven Spielbergs Dino-Thriller „Jurassic Park“ (1993), der Horror-Kultfilm „A Nightmare on Elm Street“ (1984) oder das Actiondrama „Léon – Der Profi“ (1994) gezeigt. Viele der für diese Reihe im Gespräch mit unserer Zeitung damals angekündigten Filme konnte Traber aus Zeitgründen vor Beginn des Lockdowns am 2. November vergangenen Jahres aber nicht mehr zeigen. „Diese Reihe läuft definitiv wieder bei uns“, sagt er mit Blick auf das Kinoprogramm nach der Wiedereröffnung.

Beteiligung an geplantem Autokino im Sommer

Im Zuge der Corona-Pandemie sind im vergangenen Jahr die Autokinos wie Pilze aus dem Boden geschossen – von 18 Autokinos im Jahr 2019 stieg die Zahl im Sommer 2020 auf mehr als 500. Ein ähnlicher Boom zeichnet sich für dieses Jahr zwar bisher nicht ab, aber in Weil am Rhein soll es ein Autokino als Ersatz für das Kieswerk Open-Air geben. „Ich habe mit den Verantwortlichen bei der Stadt Weil telefoniert, und wenn wir bis dahin dürfen, werden wir gemeinsam etwas machen“, sagt Traber. Im vergangenen Jahr habe er vom Angebot eines Autokinos abgesehen, da er das dafür notwendige Geld lieber in den Kinopalast investiert hat. „Ideen gibt es viele“, macht Traber deutlich. Die weiterhin unklare Entwicklung der Corona-Pandemie nehme vielen Veranstaltern jedoch die Lust, etwas auf die Beine zu stellen. „Aber das Kino wird wiederkommen“, ist Traber überzeugt.