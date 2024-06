Weil am Rhein: In die Gastronomie ist wieder Leben eingekehrt

Kesselhaus-Künstlerstellen aus

Derzeit hat das Kulturcafé Kesselhaus dienstags bis samstags ab 17 Uhr geöffnet. Sonntags gibt es einmal im Monat einen Brunch. Im Lauf der Zeit werde es vielleicht möglich sein, auch wieder mittags zu öffnen, überlegt Jellinghaus. Aber erst einmal wolle sie ankommen, auch personell.

Wobei die Gastronomin es, was das angeht, nicht so schwer hat wie manche Kollegen. „Wegen meines Catering-Services hatte ich schon einen Pool an Leuten“, erklärt sie. Den Koch kennt sie noch aus ihrer Burghof-Zeit. Außerdem müsse man sich darauf einlassen, dass Fachkräfte nun mal nicht zu kriegen seien. „Man muss die Leute einlernen. Es gibt viele motivierte Studenten und Schüler“, so ihre Beobachtung.

Den Event-Bereich würde sie gerne noch etwas ausbauen, sagt die neue Pächterin. Diese Woche findet zum Beispiel eine Dinner-Night statt. Auch eine Kesselhaus-Party für Jüngere kann sie sich vorstellen. Zudem will sie die Kesselhaus-Künstler unterstützen, etwa indem diese bei ihr ausstellen dürfen. Auch bei der Ateliernacht am Freitag ist Jellinghaus mit von der Partie.