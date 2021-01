Weil am Rhein In die Gemeinde hineinhören

Grundsätzlich will der Pfarrgemeinderat darüber voraussichtlich im März abstimmen. Bei allem muss die rechtliche Situation (wie der Datenschutz) bei der Kontaktaufnahme mit Menschen genauer betrachtet werden. Auch muss darüber abgestimmt werden, wessen Themen zuerst gesucht werden – die des Gremiums oder die der Gemeinde, heißt es. Gerade bei Themen von außen müsse geschaut werden, ob sie für die Kirchengemeinde relevant sind. Auch müsse transparent sein, dass diese Themen letztendlich vom Pfarrgemeinderat beschlossen werden. „Trotzdem sollte die Aktion auch den Mut haben, neue Wege zu gehen und auch Verrücktes zu probieren“, sind sich die Mitglieder einig.

Bei diesem Austausch sind weitere Themen zur Sprache gekommen, die der Pfarrgemeinderat in den kommenden Sitzungen behandeln will, etwa wie Neuzugezogene besser begrüßt werden können, wie die Gemeinde mit Ausgetretenen umgeht und welche Gründe angegeben werden. Es stelle sich auch die Frage, ob sich der Pfarrgemeinderat auch zu Kritikpunkten an der Kirche beziehungsweise gesellschaftsrelevanten Themen eine Meinung bilden, darüber mit den Menschen ins Gespräch kommen oder sich grundsätzlich dazu öffentlich äußern sollte.

Thema Erstkommunion

Des Weiteren ging es in der virtuellen Sitzung um Informationen zur Erstkommunion. Bis in den März hinein werden direkte Treffen von Kommuniongruppen nicht stattfinden können. Für die Erstkommunionfeiern sind deshalb die Wochenenden Ende Juni und Anfang Juli vorgesehen, um auch Zeit zur Begegnung im Frühsommer zu finden. Derzeit läuft die Anmeldephase bis zum 29. Januar, im Februar soll ein Elternabend für den neuen Jahrgang per Video stattfinden.

Pater Anicet begleitet die Vorbereitung. In diesem Jahr werden zwei Jahrgänge von Kindern zur Kommunion geführt, da 2020 keine Erstkommunion stattfand. Am 7. und 14. März sollen die Kinder der Jahrgänge zu Gottesdiensten in Guter Hirte eingeladen werden. Frauen bereiten zur Zeit mit Pater Anicet Ideen vor für Anregungen für Tätigkeiten zu Hause.

Pfarrer Gerd Möller informierte den Rat außerdem, dass zusammen mit einem Mitglied des Präventionsteams an einer Online-Präventionsschulung gearbeitet wird, die bald stattfinden soll für neue Aktive in der Gremien- sowie Kinder- und Jugendarbeit.