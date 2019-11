Weil am Rhein In die Läden statt ins Internet

Noch unklar ist, ob die „Einkauf-Insel“ sich beteiligen wird. Als „Wunschziel“ bezeichnet es der Weil-aktiv-Vorsitzende, dass nicht nur in der Innenstadt an der Hauptstraße die teilnehmenden Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet haben, sondern vom Läublinpark bis zum Rhein-Center in Friedlingen. Erst einmal gehe es aber darum, so wenige geschlossene Läden in der Weiler Innenstadt zu haben wie möglich.

Welche Geschäfte öffnen, können Kunden an einem auffälligen Flyer erkennen, der an den Eingangstüren angebracht ist. Jeder Händler soll sich an diesem Abend mit einer besonderen Leistung präsentieren, sei es eine interessante Produktvorführung, eine spezielle Neuvorstellung, Aktivitäten mit den Kunden oder Spareffekte bei ausgewählten Waren, so der Weil-aktiv-Vorsitzende.

„Ein Einkauf über das Internet ohne persönliche Note ist fast langweilig, da weder angefasst, anprobiert gerochen oder auf einen Blick die ganze Produktpalette erfasst werden kann“, schildert Raithel. Sollte dieser „Serviceabend“ Anklang finden, ist an eine Wiederholung an zwei bis drei Terminen im nächsten Jahr gedacht, dann – im Gegensatz zur Premiere – begleitet mit einem passenden Rahmenprogramm. „Wir gucken erst einmal, wie es am 5. Dezember anläuft.“