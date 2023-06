Weil am Rhein In einer Garage hat alles angefangen

Was führte Sie ins ehemalige Fischerdorf?

Hermann Spielmann, der mir damals die Buchhaltung machte, wies mich auf das Gelände im Rheinvorland hin. Denn die damalige Gemeinde Märkt wollte den Geländestreifen zwischen Autobahn und Rhein aufwerten, hatte aber kein Geld für die Erschließung. Daher gab es zunächst weder Strom, noch Wasser noch eine Telefonleitung.

Also ein schwieriger Start?

Und ob! Ich fing quasi ohne Eigenkapital an, da ich von meinen Ersparnissen Werkzeuge gebaut und gekauft habe. Dennoch konnte ich 12.000 Quadratmeter Land für zwei Mark pro Quadratmeter erwerben.

Unerschlossenes Land für die Gewerbeansiedlung?

Ja, wir waren damals der erste Betrieb im Rheinvorland. Vom Landratsamt hatte ich eine Genehmigung für eine Probebohrung erhalten. Doch ich baute sogleich einen Brunnen und versorgte damit auch die Gaststätte am Stauwehr und den gegenüberliegenden Sportplatz mit Wasser. Weil ich den Brunnen zunächst ohne Genehmigung gebaut hatte, musste ich eine Strafe von 300 D-Mark zahlen. Dann wurde ich beim Regierungspräsidium vorstellig, und eine Woche später hatten wir Strom.

Waren Sie ein Unternehmer mit Risikobereitschaft?

Ja, ebenso gehören Mut, Durchsetzungsvermögen, eine Portion Optimismus und viel Engagement zum Unternehmertum dazu. Hinzu kam, dass ich als ehemaliger Mitarbeiter der Kranindustrie deren Bedürfnisse gut kannte.

Waren Ihr Erfindergeist, die ständige Suche nach neuen Lösungen und das Gespür für das Machbare die Basis für den Erfolg?

Sicher hat das dazu beigetragen, wobei es auch immer guter Mitarbeiter und einer Teamarbeit bedarf. Gute Mitarbeiter sind unerlässlich für ein Unternehmen. Nur gemeinsam kommt man zum Erfolg. Deshalb legte ich immer Wert auf Teamarbeit.

Ist das Unternehmen schnell gewachsen?

Nach und nach ging es voran. Ich hatte Gummipuffer, die als Endanschlag für Krane gebraucht wurden, sowie andere Produkte entwickelt und hergestellt. Diese werden heute noch eingesetzt. Auch hatten wir nach Expertenmeinung die beste Schleifleitung produziert. Die Qualität unserer Produkte sprach sich herum. Als ein schwedisches Unternehmen starkes Interesse an unseren Produkten zeigte, war dies der Beginn einer regen Geschäftsbeziehung und der Start für die Internationalisierung meiner Firma. Sukzessive bauten wir das Geschäft aus, eröffneten in vielen Ländern Niederlassungen und verkauften weltweit unsere Produkte. Der Export erreichte einen Anteil von 75 Prozent. Ich erinnere mich noch gut, als eine 30-köpfige Delegation aus China zu Besuch war, die von unseren Produkten überzeugt war. Schließlich unterzeichneten wir in der Märkter „Krone“ einen Millionenauftrag.

Sie waren eine profilierte Unternehmerpersönlichkeit, die immer auch den Menschen im Blick hatte. Stimmt es, dass Ihre Mitarbeiter Sie duzen durften?

Das stimmt. Das war in der DDR üblich, und das habe ich später auch in Amerika kennengelernt. Es gab nie Probleme, der gegenseitige Respekt und das menschliche Miteinander litten nicht darunter. Im Gegenteil.

Eine besondere Ehre war der Besuch des ehemaligen Außenministers Hans-Dietrch Genscher zum 40. Geburtstag der Firma.

Das freute mich sehr, dass er meine Einladung zum Firmenjubiläum angenommen hatte. Zwei Stunden führte ich ihn vor dem offiziellen Teil durch die Firma, wobei er mit zahlreichen Mitarbeitern ins Gespräch kam. Nach der Feier saß ich mit ihm noch bis tief in die Nacht in der „Mühle“ in Binzen zusammen, wo er übernachtete. Es war ein lockerer und angenehmer Gedankenaustausch, an den ich mich gerne erinnere.

Vor 20 Jahren haben Sie Ihre Firma verkauft. Aus Altersgründen?

Ja, mit 74 Jahren war es an der Zeit, verantwortungsvoll die Nachfolge zu regeln und sich zurückzuziehen.

2007 wurde die Wampfler AG in die in Frankreich börsennotierte Delachaux Gruppe integriert und mit Conductix, die sich in der Delachaux Gruppe auf die Sparte Energie- und Datenübertragung spezialisiert hat, zusammengeführt. Sind Sie rückblickend zufrieden mit der damaligen Entscheidung?

Ich verfolge natürlich nach wie vor mit großem Interesse die Entwicklung des Unternehmens mit seinen mittlerweile 30 Gesellschaften und rund 1500 Mitarbeitern. Ich bin sehr zufrieden, schließlich zählt Conductix-Wampfler zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energie- und Datenübertragung.

Bestehen noch Kontakte zur Firma?

Lose ja, aber viele intensive Kontakte habe ich nicht mehr. Alte Freundschaften pflege ich aber immer noch. Auch habe ich stets gerne den Neujahrsempfang der Stadt Weil besucht. Mein Stammplatz war vorne auf der Empore.

Sie lebten viele Jahre in Weil am Rhein, ehe Sie den denkmalgeschützten Forsthof kauften und nach einer grundlegenden Sanierung ihren Altersruhesitz nach Wollbach verlegten. Fühlen Sie sich im Kandertal wohl?

Sehr. Ich habe die damalige Entscheidung noch keine Minute bereut.

Der frühere Wollbacher Pfarrer Axel Huettner...

… mit dem ich befreundet bin wie auch mit dem ehemaligen Eimeldinger Pfarrer Willy Schneider...

...hatte Sie in der Festschrift zum Jubiläum „1250 Jahre Wollbach“ als jemanden beschrieben, der „in seiner menschlichen und unprätentiösen Art die Herzen der Menschen gewonnen hat“ und auch Ihr „großherziges Mäzenatentum“ für die Vereine herausgestellt. Freut Sie solches Lob?

Wer hört denn nicht gern Lob! Ich habe zu den Wollbachern und den Vereinen, die schon Open Air-Veranstaltungen in meinem Hof gefeiert haben, einen guten Kontakt.

Reisen Sie noch viel?

Mit zunehmendem Alter hat die Reisetätigkeit abgenommen, jetzt bin ich vorwiegend im schönen Markgräflerland unterwegs und treffe Freunde und Bekannte. Meine letzten größeren Reisen führten in den Norden – nach Grönland, Island und ans Nordkap. Auch lese ich noch gern und viel – vor allem Zeitgeschichtliches. Dabei arbeite ich auch meine DDR-Vergangenheit auf.

Zur Person

Manfred Wampfler

(93), der in der ehemaligen DDR im Kreis Freiberg in Sachsen groß geworden ist und aus einer Handwerkerfamilie stammt, ist gelernter Schlosser und studierter Maschinenbauingenieur. Nach dem Studium arbeitete er zunächst fünf Jahre in einer Kranbaufirma in der DDR. Dann ging er 1955 ohne Geld in den Westen, denn seine gesamten Ersparnisse hatte er seinen Eltern für den Hausbau überlassen. Duisburg war seine erste Station, anschließend wechselte er für dreieinhalb Jahre zu einer Kranbaufirma nach Basel, ehe er sich selbstständig machte. Mit der Herstellung von Gummipuffern legte der Vater zweier erwachsener Töchter zunächst in einer Lörracher Garage und danach in Märkt den Grundstein für die prosperierende Entwicklung des Unternehmens.