Weil am Rhein In Friedlingen tut sich trotz Pandemie-Bedingungen einiges

Nach einer ersten Kennenlern-Phase im Sommer folgte die Einwohner-Aktion „Unser Friedlingen“ im Oktober, in deren Rahmen sie das Gespräch mit Bürgern suchte (wir berichteten). Mit rund 40 Friedlingern kam sie in Kontakt. „Sie haben ganz offen erzählt“, freut sich die Quartiersmanagerin. Die Ergebnisse der Gespräche will sie im Gemeinderat vorstellen.

„Es gab aber auch noch zwei anderen wichtige Projekte“, erzählt Bekhoucha-Held weiter. Zum einen nahm sie sich mit verschiedenen Akteuren des Themas „fehlende öffentliche Toilette“ an. „Die Wärmestube schließt aktuell um 16 Uhr.“ Damit die Obdachlosen auch anschließend noch eine Toilette benutzen können, wurde als Zwischenlösung an der Wärmestube ein Dixi-Häuschen aufgestellt. „Das soll nicht so bleiben, aber es ist schon mal was“, findet die Quartiersmanagerin.