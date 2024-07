Weil am Rhein: In Friedlingen wird am Sonntag gefeiert

An der Programmgestaltung und dem Essensangebot beteiligen sich viele. Mit dabei sind unter anderen der Afghanistan-Verein, die Wärmestube, der Leos Club, das Internationale Frauencafé, der alevitische Verein, die Moscheegemeinde und, nicht zu vergessen, die Bonds Bigband. Die Friedlinger Kindergärten bewirten mit Kaffee und Kuchen.

Volker Hentschel ist der Vorsitzende des Stadtteilvereins. Foto: Beatrice Ehrlich

Das DRK wird mit seinem Bärenhospital hier sein und Kinder über seine Tätigkeit aufklären, ebenso die Polizei, die sich mit einem Fahrzeug angekündigt hat. Die Leos – die Jugendgruppe des Lions Clubs – backen nicht nur Crêpes, die sie zum Verkauf anbieten, sondern sind uns auch eine große Hilfe im Hintergrund als Assistenten beim Team-Parcours.

Gibt es Neues?

Erstmals wird der Alleinunterhalter Alois Volk bei uns zu Gast sein. Ich bin schon gespannt, wie das ankommt.

Der Stadtteilverein Friedlingen wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Sie sind von Anfang an dabei. Im Rückblick: Was konnten Sie erreichen? Was waren zentrale Wegmarken für den Verein?

Wir sind ein wichtiger Baustein geworden in einem sehr aktiven Stadtteil. Einige Dinge konnten wir gut mit auf den Weg bringen, etwa das Quartiersmanagement. Als das Neubaugebiet auf dem Gelände der „Schrubi“ eröffnet wurde, haben wir einen Begrüßungsapéro ausgerichtet, bei dem wir neue Vorstandsmitglieder gewinnen konnten, die sich zum Teil bis heute bei uns engagieren. Gern erinnere ich mich an die Aktion „Friedlingen früher und heute“ in der Rheinschule. Unser Neujahrsempfang ist eine schöne Aktion, bei der wir Gäste aus der Politik und der Stadtverwaltung begrüßen dürfen. Und bei der Podiumsdiskussion zur OB-Wahl platzte das Mehrgenerationenhaus aus allen Nähten. Das Interesse war riesig, auch wenn die Wahlbeteiligung in Friedlingen immer noch zu wünschen übrig lässt.

Wo ist der Stadtteilverein sonst noch aktiv?

Besonders hervorheben möchte ich die unermüdliche Arbeit, die im Gemeinschaftszentrum „WiKi“ in der Hardstraße unter der Leitung von Gabi Moll geleistet wird, das seit 2014 unter der Trägerschaft des Stadtteilvereins steht. Finanzielle Unterstützung dafür kommt von der Wohnbau Weil am Rhein. Das darf nicht vergessen werden: Für fast alle Aktionen ist der Stadtteilverein auf die Kooperation mit anderen Akteuren angewiesen. Diese Zusammenarbeit ist gewissermaßen Teil unserer DNA.