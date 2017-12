Weil am Rhein In Glasfront eines Discounters gefahren

Weil am Rhein-Haltingen. In der Nacht zum Freitag ist ein bislang unbekannter Autofahrer in die Glasfront eines Discounters an der Freiburger Straße in Haltingen gefahren. Ein Metallpfeiler und zwei Glasscheiben wurden hierbei beschädigt. Der hinterlassene Schaden dürfte bei 4000 Euro liegen. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Anhand vorgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem gesuchten Auto um einen schwarzen Ford Mondeo der Baujahre 2007 bis 2014 handeln. Das Polizeirevier ermittelt und hofft auf Hinweise. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 07621/97 97 0 zu melden.