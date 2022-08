Weil am Rhein In Haltingen steht die Zeit still

Weil am Rhein-Haltingen . Die Turmuhr der St. Maria-Kirche in Haltingen steht seit Donnerstag auf 9.55 Uhr, der Glockenschlag ist abgeschaltet. Bereits in den vergangenen Wochen habe sich abgezeichnet, dass mit dem Schlagwerk etwas nicht in Ordnung ist, teilt die Kirchengemeinde mit. „Die Glockenschläge zu den vollen und Viertelstunden waren unkoordiniert und wiesen starke Rhythmusstörungen auf.“ Am Donnerstag konnte der Turmuhrfachmann nur noch feststellen, dass das mechanische Schlagwerk nach 90 Jahren seinen Dienst aufgegeben hat. Das mechanische Schlagwerk zu reparieren werde sehr teuer. Der Stiftungsrat der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein will das Schlag- und Uhrwerk aber wiederherstellen, heißt es in der Mitteilung. „Es ist für die Menschen, die hier leben und wohnen, zu einem Takt im Alltag geworden und die Uhr vermissen sehr viele, die an der Kirche vorbei auch zum Bahnhof unterwegs sind.“