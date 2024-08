Unbekannte sind am Donnerstag kurz vor 3 Uhr in eine Kindertagesstätte an der Blauenstraße in Friedlingen gewaltsam eingedrungen. Über eine eingeschlagene Scheibe konnte eine Tür entriegelt werden, teilt die Polizei mit. Die Alarmanlage löste akustisch aus. Das dürfte die Täter in die Flucht geschlagen haben. Entwendet wurde nichts. Das Weiler Polizeirevier, Tel. 07621/ 97970, ermittelt.