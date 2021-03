Weil am Rhein In mehreren Bereichen geht es vorwärts

Die Personenunterführung wird seit Februar zurückgebaut, für Fußgänger und Radfahrer ist temporär eine Ersatzroute über die Heldelinger Straße eingerichtet. Ein dauerhafter Geh- und Radweg an der Heldelinger Straße wird im Anschluss an die Baumaßnahmen der Bahn durch die Stadt Weil am Rhein realisiert.

Bahnhof Haltingen

Im April 2020 ist das Empfangsgebäude am Haltinger Bahnhof abgerissen worden. Gleichzeitig wird in Zusammenarbeit mit der Stadt die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds geplant. Die bestehenden Bahnsteige Ost und West wurden ebenfalls zurückgebaut und werden später neu errichtet. Der neue Bahnsteig Ost für den Nahverkehr in Richtung Freiburg entsteht ab diesem Jahr, der westlich gelegene Bahnsteig im Anschluss. In der Zwischenzeit dienen zwei Behelfsbahnsteige den Reisenden zum Zu- und Ausstieg.

Eisenbahnüberführung 4411

Im Jahr 2011 haben die Bauarbeiten im Abschnitt Haltingen-Weil am Rhein begonnen. In dieser ersten Bauphase wurde bereits der Westteil der neuen Eisenbahnüberführung über die Strecke 4411 fertiggestellt. Über diesen Brückenteil verlaufen heute die Gleise der westlichen Gleistrasse. In der jetzigen Bauphase werden die Bauarbeiten dort fortgesetzt. Damit die östliche Gleistrasse über die Brücke geführt werden kann, wird sie nach Osten erweitert. Die Fachwerkbrücke aus Stahl wurde im zweiten Quartal 2020 ausgehoben und wird durch ein Stahlbetonbauwerk ersetzt, was laut der Bahn eine deutlich spürbare Verringerung der Lärmbelastung mit sich bringt.

Westliche und östliche Gleistrasse

Im Jahr 2019 konzentrierten sich die Bauarbeiten auf die Inbetriebnahme des ersten Gleises der westlichen Gleistrasse, die zukünftig überwiegend vom Güterverkehr befahren wird. Am Osterwochenende 2020 wurde das zweite Gleis auf der Westseite an das Netz angeschlossen. Der gesamte Zugverkehr verlagerte sich nach Ostern auf diese beiden neuen Gleise, die am Bahnhof über die temporären Behelfsbahnsteige zu erreichen sind.

Im Bereich der ehemaligen Rheintalbahngleise verlaufen in Zukunft die Fernverkehrsgleise (östliche Gleistrasse). Im Laufe des vergangenen Jahres wurden rund 4,4 Kilometer Gleise und 6000 Tonnen Schotter ausgebaut, die Oberleitung abgebaut sowie Kabel und Signale entfernt. Die eigentlichen Gleisarbeiten für die östliche Gleistrasse begannen im Anschluss.

Im vergangenen Jahr wurde außerdem das Schlaufengleis 4411 im Bahnhof Weil am Rhein sowie im Rangierbahnhof neu angebunden. Damit wurden alle nötigen Voraussetzungen für den Bau der neuen Gleise der östlichen Trasse geschaffen. Zudem wurden mit der Neuanbindung die Zufahrtsmöglichkeiten zu den neuen Gleisen im Rangierbahnhof verbessert, heißt es.

Stütz- und Schallschutzwände

Der Bau der Stützwand Ost 2 erfolgt seit Mitte 2020. Diese stützt zwischen dem Bahnhof und dem Fußgängersteg auf einer Länge von 130 Metern die B 3 einschließlich des Gehwegs ab.

Ein großer Teil der geplanten Schallschutzwände ist bereits fertiggestellt. Mitte vergangenen Jahres begannen die Arbeiten für die Schallschutzwand Ost 1 im Bereich zwischen dem Bahnhof und dem Bahnbetriebswerk Haltingen. Vom Baufortschritt der östlichen Gleistrasse abhängig, wird die Schallschutzwand in zwei Etappen errichtet. Der erste Abschnitt wird bis Mitte des Jahres hergestellt. Die noch fehlenden Abschnitt der Wände Mitte 2 und West 3 zwischen der Heldelinger Straße und dem Fußgängersteg werden ebenfalls abhängig vom Baufortschritt errichtet.

Insgesamt werden Schallschutzwände mit einer Gesamtlänge von mehr als zehn Kilometern gebaut. In Haltingen ist eine Höhe zwischen vier und fünf Metern vorgesehen, in Weil, Friedlingen und Otterbach variieren die Höhen zwischen eineinhalb und fünf Metern.