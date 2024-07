Durch ein eingeschlagenes Fenster sind Einbrecher zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in das Schulgebäude in der Riedlistraße gelangt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Im Schulgebäude seien mehrere Räumlichkeiten durchsucht worden. Entwendet wurden unter anderem Bargeld sowie Laptops, heißt es.