Wie man Fahrradfahrern das Leben in Haltingen leichter machen könnte, war Thema bei den Anfragen aus dem Gremium im Ortschaftsrat. Jan Bautz (SPD) regte an, die Einmündung des Fahrradwegs in die Freiburger Straße auf Höhe der Volksbank-Filiale in Haltingen farblich zu markieren. Ein gutes Beispiel für eine solche Markierung habe er in der Kernstadt Weil am Rhein an der Friedensbrücke gesehen. Dabei geht es vor allem um die Wahrnehmung vonseiten der vorüberfahrenden Autofahrer, wenn die Radfahrer an dieser Stelle recht plötzlich auf die Straße einbiegen und sich von dort an den Straßenraum mit ihnen teilen. Die Straßenübergänge am Radweg von Weil nach Haltingen seien durchweg rot markiert, umso unverständlicher sei es, dass dies dann in Haltingen plötzlich aufhöre. Auch der neu gewählte Ortsvorsteher Peter Reinacher machte auf eine in seinen Augen gefährliche Stelle für Radfahrer in Haltingen aufmerksam: Beim Herausfahren aus dem Mittelpfad könnten Autofahrer die Radfahrer nicht sehen. Auf zwei große Steine, die Radfahrern Schwierigkeiten machen könnten, wenn sie vom Aldi aus auf die Umfahrung zufahren, wies zu guter Letzt Heidi Jakob-Frey (UFW) hin. Besonders im Dunkeln könne man diese kaum sehen. Jakob-Frey regte an, die Steine entsprechenden zu kennzeichnen, etwa mit im Dunkeln leuchtendem Graffiti.