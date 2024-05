Schachturnier

3LAND-Jugend-Rapid

Ein internationales Schachturnier steht am Samstag, 18. Mai, von 9 bis etwa 16.30 Uhr, als Abschluss der Jugendschachwoche „Faszination Schach“ im Untergeschoss der Dreiländergalerie in Weil am Rhein statt. Spielbeginn ist um 9.30 Uhr. Kinder und Jugendliche der Altersstufen U 8 bis U 20 können sich noch anmelden per E-Mail an info@schachclub-brombach.de unter Angabe von Name, Vorname, Vereinszugehörigkeit (falls vorhanden) sowie dem Geburtsdatum. Jeder Teilnehmer erhält einen Sachpreis. Das Startgeld beträgt 15 Euro, ohne Voranmeldung 20 Euro.

Schnellschach

Die Bedenkzeit beträgt je nach Altersstufe 10, 15 oder 20 Minuten. In Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl wird nach Runden- oder Schweizer System gespielt. Organisiert wird das Schachturnier von den Schachclubs Brombach und Dreiländereck.