Ein Zeuge hat am Samstag gegen 1.15 Uhr die Polizei informiert, da er auf der Hauptstraße in Friedlingen ein Verkaufsgespräch zwischen zwei Personen mitbekommen habe. Ein Mann habe einem anderen ein Pedelec, ein sogenanntes Fatbike, für 100 Euro zum Kauf angeboten. Der Mann mit dem Fahrrad wurde in der Folge von der Polizei kontrolliert, heißt es in einer Mitteilung. Bei der Abklärung des Sachverhalts verstrickte sich der 33-Jährige immer wieder in Widersprüche über die Herkunft des Fatbikes. Das Rad wurde sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen sowie der Erhebung einer Zustellungsvollmacht wurde der 33-Jährige, der im Verdacht steht, das Velo zuvor entwendet zu haben, auf freien Fuß entlassen. Der Wert wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Der Besitzer des Fatbikes der Marke Engwe, Modell M 20, soll sich beim Polizeirevier Weil am Rhein unter Tel. 07621/97970 melden.