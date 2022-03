Weil am Rhein In Wohnung: E-Bike-Akku fängt Feuer

Weil am Rhein - In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße ist am Montagnachmittag ein Akku für ein E-Bike explodiert. Dieser war an einem Ladegerät angeschlossen. Der Akku fing Feuer, wodurch es laut Polizei zu Rauchentwicklung in der Wohnung kam. Durch eine Nachbarin wurde der Bewohner darauf aufmerksam gemacht. Er hängte den brennenden Akku daraufhin von dem Ladegerät ab und warf diesen auf den Balkon, wo er anschließend von der Feuerwehr abgelöscht wurde.