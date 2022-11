Weil am Rhein Infos zur geplanten Fußgängerzone

Mit Schautafeln will die Stadtverwaltung am Samstag zeigen, dass Anwohner keinesfalls die Leidtragenden seien. So soll zum Schutz des Wohnquartiers Leopoldshöhe Süd beispielsweise das Einbiegen von der B 317/Basler Straße in die Gartenstraße für den motorisierten Verkehr nicht mehr möglich sein. Damit werden Ausweichverkehre verhindert. Auch soll im Süden die Zufahrt von der Hauptstraße in die Leopold- und in die Friedrichstraße sowie im Norden in die Schillerstraße und in die Straße im Herbergacker nicht mehr möglich sein. Ausweichverkehre ins Wohnquartier Leopoldshöhe Nord sollen versenkbare Poller vor der Stadtbibliothek und eine Sackgassen-Regelung in der Humboldtstraße verhindern.