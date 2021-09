Weil am Rhein Infrastruktur für die digitale Nutzung wird verbessert

Die Ausbauorte

Unternehmen, die sich in der nächsten Zeit im Lofo-Gewerbepark ansiedeln, hätten den Breitbandanschluss in ihren Gesprächen mit der Stadt als selbstverständliche Bedingung vorausgesetzt. Deshalb genieße auch die Erschließung, die über die Lustgartenstraße erfolgt, derzeit hohe Priorität. Ganz oben angesiedelt sei in Weil am Rhein auch die Breitbanderschließung der Schulen, die in Weil am Rhein – wie das Hauptamt berichtet – für alle weiterführenden Schulen bereits erfolgt ist. Zu den jetzt bezuschussten Maßnahmen gehören unter anderem eine Leitung in Märkt zwischen Ortsverwaltung und Grundschule, Leitungen in Haltingen zur Hans-Thoma-Schule im Westen, durch die Große Gass und die Markgräfler Straße zur Alten Schule. Im Bereich der Kernstadt geht es um Verbindungen von der Weidstraße unter der Autobahnzollanlage hindurch bis zur Rheinschule sowie unter den Bahnanlagen hindurch bis zur Humboldtstraße. Im Übrigen werden auch die Karl-Tschamber-Schule und die Leopoldschule über Leitungsführungen in Alt-Weil angebunden.

Enge Zusammenarbeit

Als zukunftsgerichtet und praktisch sinnvoll sehen es OB Dietz und Moick an, dass sich der Zweckverband beispielsweise immer dann bei Maßnahmen anschließt, wenn die Weiler Stadtwerke Nahwärmeleitungen verlegen wie aktuell in der Humboldt- und der Müllheimer Straße oder Tiefbauarbeiten anderer Art damit verbunden werden können. Die Zusammenarbeit zwischen Zweckverband, Stadtverwaltung und Stadtwerken sei eng und vielversprechend.