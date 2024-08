Weil am Rhein: Ins Dressurviereck und über Hindernisse

Die Kleinen bewegen sich

Aus Steckenpferden wurden Hobby Horses, aus Seilspringen „Rope Skipping“. Letzteres, sagt Kindergartenleiterin Karen Schumann, würden viele Kinder heutzutage gar nicht schaffen. Umso froher ist sie über das neue Bewegungsangebot. Tatsächlich laufen, rennen und springen die Kleinen ausdauernd und haben Spaß dabei.

Für Kondition, Konzentration, Geschicklichkeit und Motorik

Die Präsidentin des Pferdesportverbands, Iris Keller, erklärt, wie man auf das Hobby Horsing kam: In der Corona-Zeit seien viele Reitschulen nicht oder nur eingeschränkt geöffnet gewesen, etliche hätten auch ganz zu gemacht: „Jetzt haben wir viele Kinder, die reiten wollen, aber viel zu wenig Reitschulen.“ Über das Hobby Horsing, das die Kondition, Konzentration, Geschicklichkeit und Motorik fördere, würden Kinder an die Grundzüge des Reitsports heran geführt. Der Reitverein Neuenburg plant ab Herbst regelmäßige Trainingskurse, der 2023 gegründete Hobby Horsing Club Kaiserstuhl bietet mittlerweile wöchentliches Training in vier südbadischen Städten an und veranstaltet am 29. September ein Hobby-Horsing-Turnier in Wyhl.

Geschenke im Gepäck

In Haltingen überreicht Karasek schließlich noch Bahnpunkte für das Dressurviereck, zwei Hindernisse und ein Buch mit Spiel- und Trainingsideen an das Kindergarten-Team. Als Gegengeschenk gibt es Muffins – natürlich mit Pferdekopf-Deko.