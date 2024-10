Weil am Rhein: Ins Hochhaus könnte wieder mehr Leben einkehren

In die Modernisierung will die Wohnbau knapp 4,9 Millionen Euro investieren. 2,7 Millionen Euro entfallen auf Wohnungsmodernisierungen bei Objekten mit geplantem Fernwärmeanschluss. Die Heizungsmodernisierung inklusive Fernwärme in der Markgrafenstraße 1 bis 4 schlägt mit 630 000 Euro zu Buche, in der Hauptstraße 400 und 406 mit 500 000 Euro. Für die Pfädlistraße 36 stehen für Fenster, Dach und Photovoltaikanlage 407 200 Euro zur Verfügung.

Für die Instandhaltung sind im Jahr 2025 gut 1,3 Millionen Euro vorgesehen. Davon entfallen eine Million Euro auf die ungeplante Instandhaltung (Sanierung von Wohnungen bei Mieterwechsel und Reparaturen), 270 000 auf eine Fassadensanierung plus neue Fenster für die Breslauer Straße 38 sowie 50 000 Euro für einen barrierearmen Zugang zu dem Gebäude. Für Fahrzeuge fallen 115 000 Euro an.

Jahresgewinn: 69 800 Euro

Die Wohnbau rechnet für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Jahresgewinn von 69 800 Euro, informierte Heiler. Erträgen in Höhe von gut 8,9 Millionen Euro stehen im Wirtschaftsplan Aufwendungen in Höhe von knapp 8,84 Millionen Euro gegenüber. Der Zinssprung belaste das Ergebnis. Die Aufnahme weiterer Darlehen sei geplant, kündigte Heiler an, schließlich reiche der Jahresüberschuss nicht aus.