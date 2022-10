Weil am Rhein Insgesamt optimistischer Ausblick

Finanzen

Ausbleibende Einnahmen des Vereins konnten durch die Vermietung der vereinseigenen Hütte in Todtnauberg aufgefangen werden. Damit die Vermietung weiterhin zu attraktiven Bedingungen gewährleistet werden kann, wird der Verein weiterhin in das Gebäude investieren. Die anwesenden Mitglieder stimmten einstimmig für die Investition in Renovierung und Instandhaltung.

Ausblick

Insgesamt blickt der Verein verhalten optimistisch in die nächste Saison. Wie die geplanten Aktivitäten umgesetzt werden können, hängt maßgeblich von den pandemiebedingten Vorgaben und von den Schneebedingungen ab.

Damit die Mitgliederzahl wieder einen Zuwachs erfährt, wird der Vorstand im nächsten Jahr die Gebührenordnung überarbeiten. Ziel ist es, attraktiver für junge Familien zu werden.

Folgende Termine sind geplant: Skibörse am 12. November, Skiausfahrt am 6. Januar sowie Skikurse am 15., 21. und 22. Januar.

Wahlen

Bestätigt wurden Felix Wildenberg (Vorsitzender), Peer Nils Schröder (Kassierer), Iris Schröder (Jugendwartin), Zeljka Wildenberg (zweite Kassiererin) und Karsten Wildemann (Skischulleiter).

Nicht mehr angetreten ist Ninja Wildemann (Presse). Ihr folgt Juliane Alber in den Vorstand und wird den Bereich Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Social Media abdecken.

Den Ältestenrat vertreten weiterhin Peter Müller und Waldemar Singer. Neu gewählt wurde Günter Scherer, der auf Gerda Böhler folgt, die nach 61-jähriger Mitgliedschaft nicht mehr kandidierte.

Als Kassenprüfer wurde für weitere zwei Jahre Siegfried Hinkel bestätigt.

Ehrungen

Mehrere Mitglieder wurden im Rahmen der Versammlung geehrt: für 60 Jahre Helga Dilger; für 50 Jahre Elisabeth Rogg, Gabi Klee und Markus Griss; für 40 Jahre Helga Walk, Ursula Plagowski und Gisela Scherer sowie für 25 Jahre Johannes Tschorz, Thomas Fisch, Mariann Löffler und Walter Spielmann.