Weil am Rhein Inspiration aus dem Moment heraus

Sterzl hat schon in der Schulzeit gerne gezeichnet, wie sie erzählt. „Ich habe in meinem Abiturbuch alle meine Mitschüler skizziert.“ Oder sie modellierte auch mal Ton unter der Bank. Irgendwann sei dann bei ihr der Wunsch aufgekommen, nicht nur euphorisch zu malen, sondern auch ein Fundament zu schaffen.

Die Künstlerin wurde in Freiburg im Breisgau geboren, dort hat sie auch an der pädagogischen Hochschule studiert – mit dem Schwerpunkt Kunsterziehung. Anschließend arbeitete sie in Eimeldingen, Märkt und schließlich in Haltingen an der Hans-Thoma-Schule im Grundschulbereich. Neun Semester studierte sie außerdem an der Kunstgewerbeschule in Basel. Ihre Schüler habe sie nie dirigieren oder ihnen „etwas überstülpen“ wollen. „Jeder muss sich freischwimmen“, meint Sterzl.