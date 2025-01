Weil am Rhein: Interesse an Stadtgeschichte ist groß

Traditionell kommen die Stadtführer unter der Regie von Sabine Theil zu einem Jahresabschlusstreffen zusammen, um zu entscheiden, was gepasst hat, und was im neuen Jahr verbessert in Angriff genommen werden sollte. Tatsächlich war 2024 ein außergewöhnlich positives Jahr, das Anlass gibt, auf diesem Niveau weiterzumachen.