Weil am Rhein Intervention trägt Früchte

Weil am Rhein (wz/ilz). Es sei eine Entscheidung, die den Landwirten aus Weil am Rhein und Umgebung höhere Abgaben und zusätzliche bürokratische Formalitäten erspart, so Dietz. Auch über den 1. Januar 2024 hinaus gilt nun die gängige Praxis: Saisonale landwirtschaftliche Produkte dürfen ohne zusätzliche Zoll-Hürden aus dem grenznahen Elsass und Südbaden nach Basel geliefert werden. Diese Regelung gilt für alle Produkte – meist ist es Gemüse und Obst – von Betrieben, die höchstens zehn Kilometer von der Landesgrenze entfernt liegen.

„Landwirte aus Weil am Rhein beliefern traditionell seit Jahr und Tag den Basler Markt und verschiedene Einrichtungen in der Nachbarstadt. Das dürfen sie nun auch weiterhin und ohne zusätzliche Kosten und größerem Papierkram“, freut sich Dietz, der erleichtert registriert, dass regionale und nachhaltige Produkte weiterhin auch in Basel-Stadt vertrieben werden können.