Weil am Rhein: Ja zur Übertragung

Nach Eigenbetriebsrecht

Damit geht auch bereits jetzt eine Änderung in der Buchhaltung einher: Statt dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) soll Eigenbetriebsrecht nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) angewendet werden. Der Ausschuss empfahl die nachträgliche Zustimmung.

Ja zum Wirtschaftsplan

Auch gegen den Wirtschaftsplan 2025 des Abwasserverbands Unteres Kandertal gab es seitens des Ausschusses keine Einwände. Der Erfolgsplan ist mit einem Volumen von gut 1,1 Millionen Euro ausgeglichen. Investitionen von 500 000 Euro und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Millionen Euro sind für das Becken in Wollbach vorgesehen, darüber hinaus 45 000 Euro für die Erweiterung der Pumpstation Märkt. Zur Finanzierung wurden 500 000 Euro Kredite eingeplant. Für Weil am Rhein sind Umlagezahlungen in Höhe von gut 137 000 Euro vorgesehen, heißt es.