Weil am Rhein Jahresausklang für den Markt

Weil am Rhein. Der Wochenmarkt auf dem Weiler Rathausplatz findet in dieser Woche zum letzten Mal am heutigen Mittwoch statt, da der Markt am Samstag, 26. Dezember, wegen des Zweiten Weihnachtsfeiertags entfällt. Ebenso findet am Samstag, 2. Januar, wegen Neujahr kein Markt auf dem Rathausplatz statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Wie gewohnt werden die Marktbeschicker jedoch am Mittwoch, 30. Dezember, mit ihren Waren von 7 bis 12 Uhr auf dem Rathausplatz vertreten sein.