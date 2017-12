Weil am Rhein „Jahreskonzert immer ein Highlight für uns“

Weil am Rhein (sif). Das Jahreskonzert der Stadtmusik unter der musikalischen Leitung von Daniel Frank, das am Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr, in der Jahnhalle stattfindet, ist ein Höhepunkt im Jahreslauf des Blasorchesters. Das machte Patricia Pfefferle, seit knapp einem Jahr Vorsitzende, gestern im Gespräch mit Siegfried Feuchter deutlich.

Frage: Ist das Jahreskonzert für die Stadtmusik der Höhepunkt im Jahr?

Das kann man schon sagen. Es ist immer ein Highlight für uns, sieht man davon ab, dass wir alle zwei Jahre auch ein großes Frühjahrskonzert geben. Das Jahreskonzert kurz vor Weihnachten ist auch ein Dankeschön an unsere vielen Freunde und Anhänger, denen wir einen besinnlichen und musikalisch ansprechenden Abend bieten wollen.

Frage: Wie lange probt das Orchester schon dafür?

Seit den Sommerferien arbeiten wir gezielt auf das Konzert hin. Nach dem Doppelkonzert mit der Stadtmusik Schopfheim im Oktober wurden die Proben intensiviert. Es gab ein gemeinsames Probenwochenende, außerdem haben wir die drei zurückliegenden Sonntage noch zusätzlich geübt. Der Aufwand für uns Musiker und unseren Dirigenten Daniel Frank ist vor einem Konzert schon groß.

Frage: Wo liegen die musikalischen Schwerpunkte in diesem Jahr?

„Earth, Wind and Fire for Opening“ lautet der Titel unseres Konzertprogramms, das verschiedene Stilrichtungen beinhaltet. Von Filmmusik, Marsch bis hin zu konzertanter Musik reicht das vielgestaltige Programm.

Frage: Bei diesem Konzert wirken auch Gastmusiker mit. Wie ist die Stadtmusik derzeit personell aufgestellt?

Wir sind zwischen 35 und 40 Musiker. Vor wenigen Jahren hatten wir noch mehr in unseren Reihen, doch bedingt durch Studium und Wegzug haben wir einige junge Musiker verloren. Deshalb suchen wir noch Musikfreunde, die unser Orchester verstärken wollen. Wir sind ein aufgeschlossener Verein, in dem das gemeinsame Musizieren Spaß macht. Beim Konzert am Samstag wirken fünf befreundete Gastmusiker mit, die in anderen Vereinen aktiv spielen.

Frage: Wie ist es um den Nachwuchs bestellt?

Wir haben ein Jugendorchester mit rund 20 Musikern. Die musikalische Leiterin Gloria Giorgia macht eine ausgezeichnete Arbeit mit den Jugendlichen. Es macht allen viel Spaß. Das Jugendorchester wird unseren Konzertabend eröffnen.

Frage: Wie sieht es mit der Kooperation Verein – Schule bei der Stadtmusik aus?

Wir haben nach wie vor die Kooperation mit der Bläserklasse an der Gemeinschaftsschule. Außerdem sind wir in Gesprächen mit der Städtischen Musikschule. Wir erhoffen uns natürlich, durch eine solche Zusammenarbeit weitere junge Leute gewinnen zu können.

Frage: Seit knapp einem Jahr stehen Sie an der Spitze der Stadtmusik. Macht Ihnen das Amt Freude?

Es ist zwar mit viel Arbeit verbunden, doch es macht mir viel Spaß. Denn wir haben ein tolles Vorstandsteam, in dem sich jeder auf den anderen verlassen kann. Man hilft sich gegenseitig. Auch die Zusammenarbeit mit unserem Dirigenten Daniel Frank, der vor zwei Jahren die Nachfolge von Dieter Steininger antrat, hat sich gut entwickelt.

Frage: Dann sind Sie voller Vorfreude auf den Samstag.

Das kann man sagen, denn wir arbeiten jetzt schon lange auf diesen Abend hin. Allerdings bin ich etwas nervös, denn es ist mein erstes Jahreskonzert, seit ich den Vorsitz inne habe.

Frage: Noch ein Blick voraus: Was steht im neuen Jahr an?

Neben den üblichen Terminen im Laufe eines Jahres zunächst an Fasnacht das Schnitzelbanksingen, das wir im Alten Rathaus veranstalten. Dann gibt es 2018 ein Frühjahrskonzert, ehe wir über den 1. Mai eine viertägige Konzertreise an den Gardasee machen. Dazu sind neben den Aktiven auch die Passivmitglieder eingeladen. Es ist wieder einiges geboten, langweilig wird es uns nicht.