Weil am Rhein Jahreswechsel im kleinen Kreis

Die Familie seines Sohnes Markus hat an diesem Abend bereits etwas vor, ansonsten sind sie allerdings jeden Tag für den Vater da. Das sei schön, sagt Rolf Ludin. Sein Vorsatz für das neue Jahr lautet: „gesund bleiben“. Mit allem anderen sei er zufrieden, so wie es ist. Auch in der aktuell schwierigen Zeit habe er eine gute Nachbarschaft und den Kontakt zu seinem Freundeskreis aus Basel gepflegt. So soll es auch im Jahr 2022 bleiben. Und er findet es toll, dass es an diesem Silvester keine Knaller und Raketen geben wird. Jedes Jahr hätten die Feiernden Dreck auf dem Berliner Platz hinterlassen, den er am Morgen weggeräumt habe.