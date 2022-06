Weil am Rhein Jahrhundertelang den Ort geprägt

Weil am Rhein (sc). Etwa 50 Interessierte waren zum Brunnen in der Großen Gaß gekommen, dorthin, wo der erste „Hirschen“ 1747 seine Gäste empfing. Bis 1786 war Simon Güthlin Wirt im „Hirschen“. Das ursprüngliche Wirtshausschild aus Holz, auf das ein springender Hirsch gemalt worden war, hängt heute in dem in neuem Glanz erstrahlenden Gasthaus in der Großen Gaß 1. Auch die Urkunde, mit der Karl Friedrich Großherzog von Baden die „Wirtegenehmigung“ erteilte, ist erhalten. Susi Engler, im Kleid der Markgräflerin, berichtete über die Wirte, die in den vergangenen Jahrhunderten das Haus geprägt haben. Anbauten, Umbauten, der Abriss, um den Weg in den Garten frei zu machen, und die Schäden, die durch das Bombardement entstanden sind – über all das wusste Engler zu erzählen.

Blick auf eine wechselvolle Geschichte