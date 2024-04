Susanne Ludin (rechts) und Irene Gutmann schauen sich Stricksocken an. Foto: Daniel Hengst

Ludin ist zusammen mit Irene Gutmann unterwegs. Gutmann möchte in erster Linie „Striebele essen“, darauf habe sie sich speziell gefreut. „Ansonsten möchte ich einfach nur stöbern und schauen ob etwas dabei ist, was mich interessiert“, sagt Gutmann, die immer wieder gerne auf den Jahrmarkt in Weil am Rhein kommt. Gerade „wenn das Wetter mitspielt“, komme sie gerne. Der Markt liege für sie nicht weit entfernt und bei den Temperaturen am Freitagmittag verbindet sie es gerne mit einem kleinen Spaziergang.