Weil am Rhein Jahrzehntelang Geschicke geprägt

Rückblick

Zum letzten Mal als Vorsitzender ließ Rolf Erbsland das vergangene Vereinsjahr Revue passieren, das einmal mehr durch musikalische Höhepunkte und Erfolgskurven geprägt war. Dazu gehörten ein Konzert im Pflegeheim, ein anspruchsvolles Kirchenkonzert in der evangelischen Kirche in Alt-Weil sowie unlängst das ebenso bestens aufgenommene Jahreskonzert in der Märkter Altrheinhalle, bei dem als Kontrast im zweiten Teil der Chor Chorisma mitwirkte. Erinnert wurde unter anderem auch an das Übungswochenende in Werhalden als Vorbereitung für das Jahreskonzert.

„Ich bin stolz, dass wir noch so ein großes Orchester haben“, sagte der Vorsitzende, der sich jedoch mehr Jugendliche wünscht. Ergänzt wurden die Ausführungen durch den Bericht von Dirigentin Anne Kassecker. Aktuell befinden sich demnach zwei Schüler in der Ausbildung, wobei der Dirigentin zufolge noch „Kapazitäten frei sind für zwei bis drei neue Schüler“. „In Ordnung“ sei auch der Besuch der 33 Proben gewesen. Eine positive Resonanz erbrachte das Kirchenkonzert unter Mitwirkung einer Sängerin. „Ich bin stolz auf eure Leistung“, lobte die Dirigentin die Aktiven.

Ausblick

Für die kommende Saison sind wieder ein „Ständeli“, ein Konzert im Pflegeheim sowie die Teilnahme an „Musik und Metzgete“ in Haltingen vorgesehen. Außerdem steht im nächsten Jahr das Jubiläum 90 Jahre Akkordeonorchester Weil an.

Finanzen

Nach dem Kassenbericht von Kassierer Bolanz steht das Akkordeonorchester finanziell auf gesunden Füßen. Seine Ausführungen bestätigten die Kassenprüferinnen Christine Probst und Maja Stocker.

Wahlen

Vorsitzender wurde Wolfgang Bolanz. Für das Amt des ersten Kassierers wurde Christine Probst gewählt. Jeweils bestätigt im Amt wurden Christa Arnold als zweite Vorsitzende, Christian Heuberger als zweiter Kassierer, Ulrike Römpp als Aktivbeisitzerin, Ralf Mäusel als Passivbeisitzer sowie als Schriftführerinnen Nicole Ritter und Susanne Bolanz (Protokoll). Gewählt als neue Kassenprüfer wurden Iris Köchlin und Jürgen Rühle.