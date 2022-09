Weil am Rhein Jahrzehntelange Verbundenheit gewürdigt

Claudia Ziroli begann 1982 ihren beruflichen Werdegang bei der Volksbank Lörrach, zunächst als Sachbearbeiterin in der Geldstelle, später als Servicemitarbeiterin in Weil am Rhein und Friedlingen. In der Filiale in Friedlingen ist Ziroli seit mittlerweile mehr als 27 Jahren Ansprechpartnerin für die Kunden, heißt es in einer Mitteilung.

Andreas Rühle startete mit seiner beruflichen Laufbahn im Jahr 1982 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Lörrach. Nach der Ausbildung sammelte er Erfahrungen in verschiedenen Filialen. Seit nun mehr 20 Jahren ist Rühle als Bereichsleiter tätig. Im Jahr 2006 erhielt er Prokura.