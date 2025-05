Weil am Rhein: Jahrzehntelanger Einsatz im Ehrenamt

Nach seiner Heirat 1962 mit Ruth Diether wechselte er auf den Hof seiner Frau an der Großen Gass 21. Das agile Ehepaar baute den Betrieb mit viel Tatkraft nach und nach aus. 2004 übergab es den Hof an Tochter und Schwiegersohn. Doch noch heute sind Karl und Ruth Fischer, die vor zwölf Jahren ins neue Haus am Winzerweg gezogen sind, täglich auf dem geliebten Anwesen anzutreffen, um Tochter Bärbel Trimborn und deren Mann, so weit es noch möglich ist, zu unterstützen. Ein starker Familienzusammenhalt war dem Ehepaar Fischer, das noch eine weitere Tochter und einen in Amerika lebenden Sohn hat, schon immer wichtig. Alle drei Kinder haben promoviert, der Sohn ist zudem Professor an der Universität in North-Carolina.