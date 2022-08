Weil am Rhein Japankäfer geht in Weil in die Falle

Falls es eine Japankäfer-Population in Weil gäbe, wäre das schlecht. Dann müssten Maßnahmen ergriffen werden, „um ihn bestenfalls auszurotten oder zumindest die Ausbreitung zu verhindern“. Rund um die Befallsgebiete würden Quarantänezonen eingerichtet – aus diesen dürfte dann während der Flugzeit von Mai bis Ende September kein Grünschnitt mehr einfach so abtransportiert werden, sondern dieser müsste vorher klein gehäckselt werden. Da sich die Larven des Japankäfers im Boden entwickeln, könnte auch kein Erdaushub unbehandelt aus der Zone gebracht werden. Rodungen dagegen kommen nicht in Frage, betont Rinke. „Der Käfer fliegt sonst einfach woanders hin.“

Die Früchte oder Trauben dürften bei einem Befall der Anlagen übrigens trotzdem noch verkauft und transportiert werden – allerdings erst nach einer eingehenden Kontrolle, ob kein Käfer darauf sitzt.

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich um den ersten Fund eines weiblichen Japankäfers in Deutschland. Zwei Funde von männlichen Tieren gab es bereits in den vergangenen Monaten in Freiburg. „Das ist weniger problematisch“, erklärt Rinke – weil sie keine Eier legen.

Die Bekämpfung würde sich im städtischen Bereich eher schwierig darstellen, meint die Referentin. Denn grundsätzlich könne man dem Japankäfer in landwirtschaftlichen Anlagen nur mit Insektizid beikommen. „Natürlich in Maßen und nicht unbegrenzt.“ Falls es nur wenige Tiere wären, sollten diese abgesammelt werden. Einfacher sieht es mit der Bekämpfung der Larven aus: Dafür könnten Fadenwürmer ausgebracht werden, die die Engerlinge befallen. Diese sterben dann.

Falls es bei dem einzelnen Fund in Weil bleibt, müsste die Situation trotzdem genauer beobachtet und weiterhin engmaschig kontrolliert werden – auch, um schnell reagieren zu können.

Erinnerung an Laubholzbockkäfer

In der 3-Länder-Stadt hat in den vergangenen Jahren schon einmal ein Schädling für Ärger gesorgt: der Asiatische Laubholzbockkäfer. Es hatte eine Quarantänezone rund um den Rheinhafen eingerichtet werden müssen. Diese wurde am 31. März 2019 aufgehoben. Die Larven dieses Käfers bohren sich in das Holz gesunder Laubbäume und können diese schnell zum Absterben bringen.

Funde des Japankäfers müssen gemeldet werden. Wer glaubt, ein Exemplar entdeckt zu haben, sollte es fangen, einfrieren und fotografieren. Die Insekten sind vor allem an weißen Punkten erkennbar, erklärt Frauke Rinke, Referentin für Pflanzengesundheit im Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) in Karlsruhe. Die Tiere haben fünf weiße Haarbüschel an jeder Hinterleibsseite und zwei weitere auf dem letzten Abdominalsegment. Das Halsschild schimmert grün-metallisch. Die Fotos können mit Angabe des Fundorts per E-Mail an an Pflanzengesundheit-Kaefer@ltz.bwl.de gesendet werden.