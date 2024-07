Im Weiler Rathaus hat am Mittwochabend eine Info-Veranstaltung zum Japankäfer stattgefunden. Vor allem betroffene Betriebe, wie Gartenbauunternehmen, nutzten die Gelegenheit, berichtet Helena Hirschmann, Leiterin des Fachbereichs Landwirtschaft & Naturschutz im Landratsamt, auf Nachfrage unserer Zeitung. Ein „runder Tisch“ sei noch geplant. Die Unternehmen beschäftige etwa, wo sie Grünzeug ablagern können. Ab nächster Woche werden die Öffnungszeiten und Kapazitäten der Grünschnittannahmestelle in Haltingen erweitert, kündigt Hirschmann an. Diese wird dann mittwochs und freitags von 13 bis 17 Uhr (statt ab 15 Uhr) geöffnet haben. Die Öffnungszeiten am Samstag bleiben unverändert bei 15 bis 17 Uhr. Es werden dann auch Mengen über zwei Kubikmeter angenommen. Dies ist gebührenpflichtig. Eine Bezahlung vor Ort ist nicht möglich, sondern es werden Lieferscheine erstellt, die dann zu einem Bescheid führen. Für Bürger sei es relativ einfach, meint Hirschmann, weil deren kleinere Mengen in der Biotonne Platz fänden. Die Winzer dürften ernten und ihre Ware abgedeckt zum Keltern fahren.