Weil am Rhein Jazzchor heute zu Gast

20:50 Medientage: Nur wenige Menschen anfällig für Fake-News

München - Nur sehr wenige Menschen in Deutschland fallen laut einer Studie auf gefälschte politische Nachrichten herein. Die Internetnutzer seien schlauer als gedacht, sagte der amerikanische Medienprofessor William Dutton zum Abschluss der Medientage München. Er hat das Verhalten von 14 000 Menschen in sieben Ländern untersucht. Viele von ihnen seien skeptisch gegenüber Suchergebnissen im Netz und nutzten auch andere Nachrichtenquellen.

20:44 Mächtiger Finanzchef des Sinaloa-Kartells in Mexiko gefasst

Mexiko-Stadt - Die mexikanische Polizei hat einen mächtigen Finanzchef des Drogenkartells von Sinaloa verhaftet. Víctor Manuel Félix Beltrán alias "El Vic" wurde in einem Luxusapartment in Mexiko-Stadt gefasst. Gegen ihn liegt ein Auslieferungsgesuch aus den USA vor. Der 30-Jährige soll für die Söhne des schon in die USA ausgelieferten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán gearbeitet haben und vor allem in das Heroin-Geschäft verwickelt gewesen sein.