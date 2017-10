Weil am Rhein Jede Menge Dekoratives an Ständen

Von Renate Wendt

Eine große Auswahl an Kunsthandwerk und anderen selbst gefertigten schönen Sachen zum Anschauen oder Kaufen bot am Sonntag die nunmehr 24. Auflage der vom Förderverein der Sportvereinigung Märkt-Eimeldingen perfekt ausgerichteten Hobbyausstellung.

Weil am Rhein-Märkt. Insgesamt 31 Hobbykünstler aus einem Einzugsgebiet aus dem Dreiländereck, Wiesental sowie bis nach Buggingen und Wehr sorgten in der Alt-rheinhalle mit ihren Produkten für ein farbenprächtiges Bild. Jede Menge Dekoratives aus Schmuck, Porzellan oder Glas-, Holz- und Handarbeiten füllten hier unter anderem die ansprechend gestalteten Verkaufsstände.

Gabriele Schamberger ist neue Organisatorin

Ihre Premiere, was die künftige Organisation betraf, hatte Gabriele Schamberger. Die Kassiererin der Sportvereinigung und Mitglied des Fördervereins trat in diesem Jahr die Nachfolge von Jochen Anders an, der zehn Jahre lang die Hobbyausstellung organisierte. Zum Auftakt der Veranstaltung am Vormittag bedankte sich Schamberger bei ihrem Vorgänger mit einem Essensgutschein und Pralinen für seine lange engagierte Tätigkeit. Natürlich wird Anders auch weiterhin zusammen mit Ehefrau Ingrid mit seinem Stand mit Perlen und Glasbläserarbeiten an der Hobbyausstellung teilnehmen. Wie immer waren die Besucher auch dieses Mal von seiner vor Ort demonstrierten Glasbläserarbeit fasziniert.

Ein Kommen und Gehen

Besonders um die Mittagszeit lockte das kulinarische Angebot, mit dem Mitglieder des Fördervereins mit ihrem Vorsitzenden Peter Kimmelmann sowie der Sportvereinigung mit ihrem Vorsitzenden Michael Baumann die Gäste verwöhnten. So standen Schüfeli, Wienerle, Kartoffelsalat und von der Organisatorin Gabriele Schamberger gekochte Kürbissuppe unter anderem auf dem Speiseplan. Dazu waren laut Organisatorin wieder viele fleißige Helfer im Einsatz. Außerdem gab es Kaffee und Kuchen.

Viele Anregungen für Geschenkideen

Eine Augenweide bot der Bummel durch die dekorativ gestalteten Stände der Hobbykünstler in der Halle, auf der Bühne, im Foyer und Nebenraum. Dabei bestand natürlich auch schon die Möglichkeit, sich nach den ersten Weihnachtsgeschenken umzusehen. So bestand das Angebot von einigen Teilnehmern aus weihnachtlichen Dekorationen.

Angefangen von vielen schönen Handarbeiten, wie Tischwäsche sowie Strick- oder Häkelsachen, Holzarbeiten, Laternen, täuschend echt aus Filz und Stoff gefertigte Torten als originelle Dekos, Schmuck und Glasarbeiten – bis hin zur reinsten Fundgrube für Kindergeschenke – war für jeden Bedarf und Geschmack etwas dabei.

Genutzt wurde die Ausstellung aber auch für eine gute Tat. So gab es beispielsweise einen Stand mit einer Tombola der Plan International der Aktions-Gruppe Lörrach, einem Kinderhilfswerk mit Nothilfe-Fond. Aktuell wird deshalb der Erlös diesmal für sauberes Wasser in Ghana zugute kommen.