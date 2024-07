Weil am Rhein: „Jeden Tag eine gute Tat“ ist sein Lebensmotto

Weil als zweite Heimat

Mit 22 Jahren war Corsten ins Dreiländereck und später in die 3-Länder-Stadt Weil am Rhein gekommen, die ihm zur zweiten Heimat geworden ist. „Ferdi“, wie er allenthalben von seinen Freunden und Bekannten genannt wird, hat sich in seinem Leben ein Leitwort der Pfadfinder zu eigen gemacht: „Jeden Tag eine gute Tat“.