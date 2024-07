Weil am Rhein: Jeder darf einmal im Laster sitzen

Unfälle vermeiden

So fand für die Schüler der Klassen 3a und 3b ein theoretischer und praktischer Unterricht statt. Vormittags unterrichteten Jürgen Wiechert, IG Velo, und Reinhold Utke, Transportunternehmer in Haltingen, anschaulich an Laster-Modellen über die Gefahren im Straßenverkehr, insbesondere im Kreuzungsbereich. Außerdem ging es darum, wie die Mädchen und Jungen selbst dazu beitragen können, Unfälle zu vermeiden. Wichtig hierbei sei, dass sie für den Lenker des Fahrzeuges sichtbar bleiben beziehungsweise Sichtkontakt mit ihm aufnehmen, um sicherzustellen, dass sie gesehen werden. Am besten ist Abstand vor oder hinter dem Fahrzeug zu halten und sich nicht neben diesem aufhalten.

Den „toten Winkel“ selbst wahrnehmen

Nachmittags stellte das Transportunternehmen Utke einen 18-Tonner zur Demonstration zur Verfügung. Eindrücklich erklärten die Polizeibeamten Markus Schaufler und Carsten Figge von der Verkehrsprävention des Polizeipräsidium Freiburg den Schülern den Gefahrenbereich und jedes Kind durfte vom Fahrersitz den „toten Winkel“ einmal selbst wahrnehmen.