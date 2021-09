Weil am Rhein Jeder dritte Wähler nutzt die Briefwahl

Weil am Rhein (mcf). Die Zahl der Briefwähler ist in den zurückliegenden Tagen weiter gestiegen, zuletzt aber langsamer als zu Beginn. Dem Weiler Wahlamt lagen bis am Freitagmittag 7422 Anträge auf Briefwahl vor. Angesichts von 20 330 Wahlberechtigten will damit gut jeder dritte die Möglichkeit nutzen, nicht erst im Urnen-Wahllokal die beiden Kreuzchen zu machen. Was dies wiederum für die Wahlbeteiligung in Weil am Rhein bedeuten wird, mag Wahlleiter Stefan Dürrenfeld nicht prognostizieren. „Persönlich wünsche ich mir eine hohe Wahlbeteiligung.“