Weil am Rhein: Jedes Jahr ein spezielles Weihnachtsthema

Von Bräuchen erzählen

Jedes Jahr gibt es ein spezielles Weihnachtsthema, vergangenes Jahr war es der Engel – und dieses Jahr steht das Thema Weihnachtsbaum im Fokus. Dieses wird dann auch im Unterricht behandelt. „Wir suchen uns dafür Symbole aus, die in allen Religionen und Kulturen vorhanden sind“, erklärt die Schulleiterin, die mit ihrem Lehrerteam die Kinder auffordert, von ihren Bräuchen zu erzählen. „Wir haben 278 Kinder an unserer inzwischen vierzügigen Schule – 90 Prozent davon haben einen Migrationshintergrund“, berichtet Sigwart. Ständig kommen neue Kinder, die nicht oder wenig Deutsch können. Doch durch die vielen Nationalitäten an der Schule findet sich immer jemand, der dem Neuzugang helfen kann. „Das ist ein besonderes Merkmal an unserer Schule, es gibt ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl – keiner wird hier ausgegrenzt.“

Fertig gebackene Grättimänner Foto: Sabine Theil

Der Nikolaus zu Besuch

Die Schulleiterin hat mit den Lehrkräften ein schönes Programm für die Kinder für die Adventszeit vorbereitet. Am 5. Dezember besuchte der Nikolaus die Schulklassen und verteilte kleine Päckchen mit Nüssen und Mandarinen. Die Pinguin-Klasse von Christin Sigwart durfte an diesem Tag jeweils in Vierergruppen Grättimänner backen. Die Drittklässler waren mit Begeisterung dabei, den von Sigwart selbstgemachten Teig – nach einem Familienrezept – zu formen und ihn mit Rosinen zu verzieren. Der Duft zog durchs ganze Schulhaus.