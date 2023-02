Weil am Rhein Joachim Lederer in der „Heute-Show“

Bekanntlich hat der Weiler Metzgermeister nach mehr als zweijähriger Vorbereitungszeit in einem deutschlandweit einzigartigen Projekt und in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Freiburg 13 junge Menschen aus Indien angeworben, damit sie hier eine Ausbildung zum Fleischer oder zur Fleischereiverkäuferin machen. Zwei Azubis sind in Lederers Metzgerei, und die anderen verteilen sich auf weitere Betriebe in der Region und in Südbaden.

Das erfolgreich angelaufene Projekt erregte auch die Aufmerksamkeit überregionaler Medien. So war Lederer Ende Januar in der ARD-Sendung „Report Mainz“ zum Thema Fachkräftemangel zu sehen, nachdem ihn ein Kamerateam in seiner Weiler Metzgerei besucht und interviewt hatte. Und am vergangenen Freitag schaffte es der Metzgermeister zum selben Thema auch in die ZDF-Satiresendung „Heute-Show“ mit Oliver Welke.